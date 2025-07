Calhanoglu replica a Lautaro Martinez e Marotta: c’è il like di Thuram!

Like sospetto di Marcus Thuram al post social di sfogo di Calhanoglu nei confronti di Lautaro Martinez e Beppe Marotta, in merito alle parole post Inter-Fluminense.

ALTRI DETTAGLI – Si infittisce il caso Calhanoglu con nuovi dettagli. Infatti, questa mattina, il turco ha replicato agli attacchi di Lautaro Martinez e Beppe Marotta, arrivati nella serata di ieri nel post partita di Inter-Fluminense. Il turco ha parlato di mancanza di rispetto e di slealtà aprendo praticamente alla rottura con la società interista. Nelle prossime settimane ci dovrà essere necessariamente un incontro per fare chiarezza una volta per tutte: o si andrà per la separazione o si ricucirà il tutto. Ma per la fine del matrimonio occorrerà anche l’arrivo di un’offerta importante dal Galatasaray o da qualche altro club interessato. Ritornando al post social di stamattina del numero venti nerazzurro, è spuntato anche il “like” di Marcus Thuram. Infatti, non è da escludere che tra i compagni “bacchettati” da Lautaro Martinez ci sia pure il francese, che contro il Fluminense ha giocato la peggior partita da quando veste la maglia dell’Inter. Oltre a quello di Tikus, è apparso anche quello di Marko Arnautovic. L’austriaco, ormai ex nerazzurro, è molto amico di Calha.