Calhanoglu, quarto infortunio. A rischio anche il derby! – CdS

Hakan Calhanoglu ha subito il quarto infortunio in stagione. Il turco rischia la presenza anche nel derby del 2 febbraio, i dettagli dal Corriere dello Sport.

INFORTUNIO – Dopo l’elongazione all’adduttore destro Hakan Calhanoglu ha sentito un indolenzimento muscolare. Durante il primo allenamento in gruppo prima della partita tra Inter e Bologna il centrocampista si è fermato, per l’ennesima volta in questa stagione. Precisamente si tratta del quarto infortunio e stavolta è anche più grave rispetto alle precedenti occasioni. Si tratta di un risentimento al soleo della gamba destra, il che comporta uno stop almeno di 20 giorni.

Calhanoglu fuori, ecco chi prende il posto all’Inter!

RECUPERO – Con il calendario dell’Inter è complicatissimo affrontare gli impegni senza il suo regista titolare. Calhanoglu ha mostrato di essere fondamentale per il possesso e non della squadra nerazzurra, perciò Simone Inzaghi dovrà assolutamente trovare una soluzione. Lo stop di 20 giorni almeno porterà Calhanoglu a rischiare di saltare anche il derby del 2 febbraio con il Milan. Molto probabile che non venga rischiato, perché nella stessa settimana ci sarà due volte la Fiorentina poi la trasferta con la Juventus. Senza il turco Kristjan Asllani si prenderà la responsabilità della cabina di regia, già da domani farà la seconda partita consecutiva da titolare. Test importantissimo!

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno