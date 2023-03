Calhanoglu punta una gara! Inter, rientrati gli ultimi nazionali! − Sky

L’Inter perde Hakan Calhanoglu per diverse partite a causa dell’infortunio rimediato in nazionale (vedi articolo). Intanto lnzaghi recupera tutti i nazionali

PICCOLA SPERANZA − Andrea Paventi ha parlato del possibile rientro di Hakan Calhanoglu in previsione dei quarti di finale di Champions League: Le sue parole «Il giocatore starà fermo quindici venti giorni. Salta sicuramente le prossime tre partite, Fiorentina, Juventus in Coppa Italia e quella di venerdì prossimo a Salerno in campionato. Piccola, Piccola speranza di poter recuperare per l’andata dei quarti di finale di Champions League con il Benfica. Molto più concreta la possibilità, che invece quella settima possa servire per recuperare a pieno ed essere pronto per la gara di ritorno. Quindi lui punta più il ritorno che l’andata. La speranza comunque un po’ c’è e bisognerà vedere a ridosso della partita che tipo di progressi ci sono stati e poi fare le valutazioni del caso. Quello che è certo che le prossime tre partite le salta ed è il momento del rilancio di giocatori come Brozovic. Ci vuole un po’ di pazienza, ma poteva andare anche peggio».

RITORNI IMPORTANTI − Il giornalista ha poi fatto il punto sugli ultimi calciatori dell’Inter rientrati dai ritiri delle proprie nazionali: «Ieri sera sul tardi sono rientrati anche Carboni e Lautaro Martinez che quindi più tardi saranno qui. Poi capiremo che tipo di lavoro faranno. Io penso una parte di lavoro con il gruppo e ovviamente un contesto di lavoro defaticante verrà fatto da entrambi i giocatori. Anche perché soprattutto di Lautaro Martinez ci sarà molto bisogno sabato pomeriggio contro la Fiorentina».