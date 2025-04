Calhanoglu pronto agli straordinari! Da solo in Milan-Inter – TS

Hakan Calhanoglu dovrà fare gli straordinari in occasione di Milan-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia. Il motivo riguarda le assenze dei suoi sostituti, l’analisi di Tuttosport.

TITOLARE – Hakan Calhanoglu sarà ovviamente il titolare in cabina di regia per la partita tra Milan e Inter, valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Il turco sta salendo di condizione e pian piano si rivede finalmente l’efficienza ammirata nella scorsa stagione. Contro l’Udinese ha comandato il centrocampo e ha fatto una partita di alto livello in fase di non possesso soprattutto. In Milan-Inter è chiamato ad un’ulteriore conferma, anche se c’è un problema riguardo il suo impiego.

IMPIEGO – Calhanoglu per la partita di questa sera non ha sostituti che possano prendere il suo posto durante la partita. La probabilità è che a gara in corso Nicolò Barella si sposti al centro per permettere al turco di riposare. Il numero 20 dovrebbe farlo, il pensiero va anche alle prossime partite. Piotr Zielinski è infortunato e ne avrà ancora per tanto, mentre Kristjan Asllani è squalificato sia in Coppa Italia che in Champions League. Ciò vuol dire che Calhanoglu potrebbe giocare quattro partite consecutive (Udinese, Milan, Parma, Bayern Monaco). L’unica gara in dubbio dal primo minuto è quella di Parma, dove invece Asllani ci sarà.

fonte: Tuttosport – Simone Togna