Calhanoglu ottimista per Verona, ma l’Inter? Il piano del club – CdS

Calhanoglu ieri ha parlato in conferenza stampa, dando segnali comunque positivi sul suo problema fisico. Ma l’Inter predica la massima cautela.

ALLARME – Questa sosta per le nazionali è stata contraddistinta per l’Inter dall’allarme relativo alle condizioni di Hakan Calhanoglu. Dopo il lavoro differenziato durante i primi giorni di allenamento con la Turchia, il regista è dovuto uscire dal campo dopo appena 45′ della prima partita contro il Galles. Per lui un problema all’inguine, come confermato poi dalla stessa federazione turca. Ieri, lo stesso Calhanoglu, intervenuto in conferenza stampa insieme al CT Vincenzo Montella, ha voluto tranquillizzare un po’ tutti e sostenendo anche la sua chiara volontà di esserci già a Verona sabato pomeriggio. L’Inter però, anche tramite il dottor Volpi, predica la massima cautela.

Calhanoglu e le riflessioni dell’Inter: cautela per Verona

RIFLESSIONI – L’Inter riflette sulle condizioni di Calhanoglu, tant’è che dopo il suo rientro dalla nazionale, sarà sottoposto a dei controlli medici. Inzaghi e lo staff potrebbero anche preservarlo per la sfida tra Verona e Inter, in programma sabato alle 15 allo Stadio Marcantonio Bentegodi. Da sabato in avanti praticamente si giocherà sempre e martedì 26 poi la Beneamata dovrà giocare un altro match di Champions League molto importante contro il Lipsia.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia