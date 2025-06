Calhanoglu, il nuovo infortunio costa caro! I tempi di recupero

Brutte notizie per l’Inter e per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, già assente nelle prime due partite del Mondiale per Club contro Monterrey e Urawa Red Diamonds, ha riportato un nuovo problema muscolare che lo costringerà a saltare parecchie partite.

ALTRO INFORTUNIO – Hakan Calhanoglu, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio muscolare rimediato nella finale di Champions League contro il PSG, è stato sottoposto a nuovi esami clinici e strumentali negli Stati Uniti. L’esito ha evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra, una zona delicata e spesso complicata da recuperare in tempi brevi. Alla luce della diagnosi, il rientro in campo del numero 20 nerazzurro non avverrà prima della fine del Mondiale per Club, sancendo così la sua uscita ufficiale dalla lista dei disponibili per Cristian Chivu. Il centrocampista proseguirà ora il percorso di recupero sotto stretta osservazione dello staff medico interista, con l’obiettivo di tornare a disposizione per il ritiro estivo o per l’inizio della prossima stagione. Intanto, a centrocampo contro il River Plate toccherà ancora una volta a Kristjan Asllani, chiamato a guidare la mediana in un match decisivo per l’accesso agli ottavi.

Calhanoglu tra infortunio e mercato: cosa succede adesso?

AGENTE A LAVORO – Il nuovo infortunio alimenta anche le voci di mercato che circondano il futuro di Calhanoglu. Negli ultimi giorni si è fatto sempre più insistente l’interesse del Galatasaray, che vorrebbe riportare il regista in patria. In parallelo, l’Inter starebbe accelerando le valutazioni per un possibile sostituto: il nome caldo resta quello di Nicolò Rovella, centrocampista di proprietà della Lazio, seguito con attenzione dalla dirigenza nerazzurra. Una tegola pesante per Chivu in vista del match cruciale contro il River Plate, ma anche un segnale chiaro per il club: il centrocampo potrebbe presto cambiare volto.