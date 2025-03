Calhanoglu non delude: Inzaghi la vince con i cambi! Le pagelle – CdS

Prima il doppio svantaggio, poi invece il gol di Arnautovic che apre alla rimonta dell’Inter. Il centrocampo perfetto spinge l’Inter a ribaltarla grazie a un super Calhanoglu. Queste le pagelle del Corriere dello Sport.

SQUADRA – L’Inter si gode la vittoria in rimonta contro il Monza. Nonostante la vittoria, Josep Martinez chiude con un sei netto e tiene a galla l’Inter. Difesa a metà, con Pavard che chiude con un 5 dopo una partita poco precisa mentre per quanto riguarda Acerbi, l’azzurro strappa la sufficienza e prova a rendersi più pericoloso. 5.5 per Stefan De Vrij che non convince, a inizio secondo tempo entra Carlos Augusto che conduce una partita equilibrata contro i suoi ex compagni.

Inter, Calhanoglu perfetto! Lautaro Martinez c’è sempre

SINGOLI – Centrocampo di qualità, con Dumfries prezioso sulla fascia e con un 6.5 al rialzo. Dall’altro lato invece, Bastoni non delude le aspettative ma nella ripresa torna a fare il classico braccetto. Sei per Barella: Nico regge bene, ma la stanchezza inizia a vedersi. 7 invece per Hakan Calhanoglu: il regista turco si fa perdonare con un gol da manuale. Continua la striscia positiva Marko Arnautovic: testata decisiva che riapre le speranze dell’Inter. 7 per l’ex Bologna. 6.5 invece per Lautaro Martinez che si sacrifica per la squadra, trova prima il gol e poi sollecita il tocco di autogol che consegna i tre punti all’Inter. 6.5 per Simone Inzaghi: il tecnico piacentino dimostra di aver azzeccato i tempi.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia