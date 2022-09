Calhanoglu, niente rientro immediato: ecco quando l’Inter lo riavrà! − TS

Calhanoglu non rientrerà immediatamente dopo la sosta. Il giocatore dunque salterà il match di campionato contro la Roma e quello di Champions League col Barcellona. I tempi di recupero

NO RIENTRO IMMEDIATO − Ne avrà ancora per un po’ Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, infortunatosi dopo la sfida contro il Viktoria Plzen in Champions League (vedi articolo), rientrerà a pieno regime soltanto dopo la gara contro il Barcellona. Dunque, l’Inter dovrà fare a meno dell’ex Milan sia con la Roma in campionato che in Europa contro i blaugrana. Gare praticamente decisive per la stagione nerazzurra. Si spera di recuperarlo per la sfida contro il Sassuolo di sabato 8 ottobre alle ore 15. A sostituirlo ci penserà uno tra Henrikh Mkhitaryan o Roberto Gagliardini.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino