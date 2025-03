Calhanoglu, niente più riposo dall’Udinese in poi! Le partite – CdS

Hakan Calhanoglu non potrà riposare più nelle prossime partite dell’Inter. Dalla gara con l’Udinese in poi il turco dovrà essere il faro della squadra di Simone Inzaghi.

ROTAZIONI – Hakan Calhanoglu dovrà gestirsi al meglio nelle prossime partite dell’Inter. Simone Inzaghi, già con l’Udinese, non avrà rotazioni a disposizione per far riposare il turco. O meglio, ci sarà Kristjan Asllani ma è appena tornato dalle nazionali. Ieri l’albanese ha fatto il primo allenamento con il gruppo ed è difficile che entri in campo. Nelle partite di coppa invece Asllani è squalificato, sia nell’andata di Coppa Italia che nell’andata di Champions League contro il Bayern Monaco. Per questo Calhanoglu dovrà fare un tour de force da qui fino alle prossime due settimane.

Calhanoglu, nessun rincalzo nelle prossime gare…

PREOCCUPAZIONI – Dietro ad Asllani ci sarebbe dovuto essere Piotr Zielinski in cabina di regia, ma rientrerà dal suo infortunio muscolare tra un mese. Calhanoglu ha diversi problemi fisici in stagione, precisamente quattro, e per questo Inzaghi deve individuare almeno una partita per dargli riposo. Il turco ha già fatto 180 minuti con la nazionale, l’unica partita disponibile per stare fuori è la trasferta di Parma tra una settimana. Con Milan e Bayern Monaco Calhanoglu si scontra con il suo passato, anche per sfatare il tabù derby di quest’anno.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno