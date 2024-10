Calhanoglu, niente forzature: ecco il (doppio) rientro previsto – TS

Hakan Calhanoglu non sarà a disposizione in Inter-Juventus di domani. Ancora alle prese con il recupero dal problema muscolare della sfida contro la Roma, secondo Tuttosport dovrebbe tornare per una partita in particolare. Con lui anche Francesco Acerbi.

NIENTE FORZATURE – Nonostante la sua cruciale importanza per il centrocampo dell’Inter, non si vogliono prendere rischi in casa nerazzurra sulle condizioni di Hakan Calhanoglu. Forzarne il recupero potrebbe portare a delle ricadute che allungherebbero ulteriormente i tempi di recupero. Per questo, nonostante il valore della partita, non sarà a disposizione nella gara di domani contro la Juventus. E, con ogni probabilità, nemmeno contro l’Empoli mercoledì. Il rientro è infatti previsto per la sfida del prossimo fine settimana (tra due giornate di campionato) contro il Venezia. Dove, insieme a lui, dovrebbe rivedersi anche Francesco Acerbi. Un piano, quello dello staff medico e tecnico dell’Inter, per evitare ogni possibile rischio in un inizio stagionale costellato dai problemi muscolari. Ultimo quello di Carlos Augusto.

Calhanoglu e Acerbi, l’Inter pianifica il rientro senza rischi: un vero obiettivo

PARTITA SEGNATA SUL CALENDARIO – La volontà di non forzare il rientro di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi va letta anche dall’importanza delle prossime partite che attendono l’Inter. E proprio in questo senso il vero obiettivo per Simone Inzaghi è quello di riavere i due in vista dello scontro diretto contro il Napoli, prima della sosta per le nazionali. Una sfida che assume già contorni importantissimi considerando l’andamento della squadra di Antonio Conte in questo inizio di Serie A. Il piano è pronto e, nel mentre, restano valide le alternative davanti alla difesa che abbiamo già visto nelle ultime partite contro Roma e Young Boys, così come quelle che sono pronte per la gara di domani a San Siro contro la Juventus. Il tutto senza forzature.

Fonte: Simone Togna, Tuttosport