Calhanoglu migliore in campo in Porto-Inter, i complimenti della Turchia

Hakan Calhanoglu in Porto-Inter è stato eletto ancora una volta miglior giocatore in UEFA Champions League. La Federcalcio Turca si è congratulata con lui per il premio.

ANCORA MVP – Questo il messaggio della Turchia per Hakan Calhanoglu dopo la grandissima prestazione in Porto-Inter: «Il nostro capitano Hakan Calhanoglu, è stato scelto come migliore in campo dalla UEFA in Porto-Inter. Ci congratuliamo con lui anche per aver raggiunto i quarti di finale di UEFA Champions League con la sua squadra, l’Inter».