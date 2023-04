Calhanoglu, margine ridotto per Benfica-Inter! Altri due indisponibili – CdS

Hakan Calhanoglu si è infortunato nel corso del match fra Turchia e Croazia. Il centrocampista, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, difficilmente potrà recuperare in tempo per la sfida di martedì fra Benfica ed Inter. Altri due indisponibili

MARGINE RIDOTTO – L’Inter martedì sfiderà il Benfica per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport Calhanoglu, Skriniar e Cordaz, che non sono partiti alla volta di Salerno, sono al lavoro per il recupero dai rispettivi acciacchi. Per i primi due prosegue il programma di recupero ad Appiano Gentile: il margine di recupero per la sfida del Da Luz, però, sono veramente ridotti. Il portiere, invece, è stato fermato da un attacco influenzale. Il centrocampista turco ha dato segnali confortanti, ma è lecito supporre che non verrà rischiato martedì sera. Si ragionerà per averlo a disposizione per la sfida contro il Monza di sabato prossimo.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua