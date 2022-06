Calhanoglu, l’intervista sa molto di autogol? Facciamo chiarezza

Hakan Calhanoglu ha rilasciato un’intervista che potrebbe avere degli strascichi importanti. In questa intervista c’è anche una parte in cui “accusa” Inzaghi di essere stato una delle cause del derby perso in Serie A.

CHIAREZZA – Caos Inter? No. Semplicemente uno spogliatoio chiaro e limpido che si guarda in faccia e si dice le cose come stanno davanti. Calhanoglu, nella sua intervista (vedi articolo) ha “attaccato” Inzaghi accusandolo di essere una delle cause del derby perso con il Milan quando ha tolto dal campo lui e Perisic. Può essere letta come una polemica, come un attacco, ma a molti non è passato inosservato che Calhanoglu abbia aggiunto: “E questo gliel’ho detto”. Dunque i due avranno avuto un confronto, si saranno chiariti e tutto è finito lì. Niente caos Inter.