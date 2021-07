Calhanoglu la dimostrazione del lavoro di Inzaghi: pronto per il nuovo ruolo – TS

Calhanoglu è la dimostrazione del lavoro svolto da Simone Inzaghi e il suo staff ad Appiano Gentile. Il turco, secondo quanto scritto oggi da “TuttoSport”, è già pronto per il suo “nuovo ruolo” alla Luis Alberto.

NUOVO RUOLO – Manifesto del lavoro fatto ad Appiano Gentile da Simone Inzaghi e il suo staff è sicuramente Hakan Calhanoglu. Il nuovo arrivato (dal Milan), si è già perfettamente calato nei panni del mondo Inter e non solo, anche del suo “nuovo ruolo”. La dimostrazione è l’amichevole contro il Crotone, dove il turco ha messo a segno un gol e firmato tre assist. Il centrocampista è già pronto per la nuova stagione e sembrerebbe aver già capito tutti i meccanismi di gioco del suo nuovo tecnico, lasciandosi alle spalle anche la delusione Europeo e il suo passato in rossonero.

Fonte: TuttoSport

