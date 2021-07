Calhanoglu, l’Inter conferma la prima giornata ad Appiano Gentile

Prima giornata ad Appiano Gentile per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, arrivato a parametro zero dal Milan, ha quindi iniziato la sua avventura con la maglia nerazzurra, come segnalato oggi in mattinata (leggi l’articolo)

VOGLIA DI INTER – “Primo allenamento con la maglia dell’Inter per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, dopo gli impegni con la nazionale agli Europei, ha svolto la prima seduta, individuale, in nerazzurro al Suning Training Centre, sotto la pioggia di Appiano Gentile“.

Fonte: inter.it