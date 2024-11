Calhanoglu, dall’infortunio all’Inchiesta Ultras: cosa rischia il regista dell’Inter

Dal problema dell’infortunio all’Inchiesta Ultras: sembra continuino ad arrivare problemi per Hakan Calhanoglu. Ecco cosa rischia il centrocampista dell’Inter.

INFORTUNIO – Non c’è due senza tre, dice il proverbio che sembra calzare a pennello per gli ultimi giorni che stanno vivendo l’Inter e Hakan Calhanoglu. La sosta per le Nazionali, che gioca spesso un ruolo soporifero nel mondo del calcio, ha trovato anche questa volta il modo di animare gli animi dei tifosi e dei club. Purtroppo, però, non in un’accezione positiva. Turchia-Galles di sabato scorso ha, infatti, restituito all’Inter un Calhanoglu nuovamente acciaccato. E con “restituito” si fa per dire, visto che, nonostante l’allarme infortunio, il centrocampista turco non ha ancora fatto ritorno a Milano. Oltre al rischio di ricaduta sul problema fisico all’adduttore, ha fatto molto discutere la scelta di restare in ritiro con la Turchia – che oggi sfiderà il Montenegro – malgrado l’impossibilità di scendere in campo.

Altri guai dopo l’infortunio: Calhanoglu rischia per l’Inchiesta Ultras

CARNE SUL FUOCO – A spiegare la decisione, con tanto di rassicurazioni sulle condizioni fisiche, è stato il diretto interessato nella conferenza stampa alla vigilia di Montenegro-Turchia. L’Inter continua ad assistere a tutto questo da lontano, mentre in Italia si mette carne sul fuoco proprio su Calhanoglu. Di oggi, infatti, un’altra notizia legata al calciatore che ha ben poco a che fare col campo. I rumors questa volta sono legati all’Inchiesta Ultras aperta dalla Procura di Milano negli scorsi mesi.

PERICOLO – Sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti ci sono rapporti intercorsi fra Calhanoglu e Marco Ferdico, ex esponente della Curva Nord e ora in manette. Un comportamento, questo, che viola l’articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva e che comporta un deferimento ai danni del calciatore dell’Inter. Cosa rischia, dunque, Calhanoglu dall’Inchiesta Ultras? Si parla di una multa non indifferente ma anche di una squalifica che lo terrebbe lontano dal campo per almeno due o tre giornate. A questo punto l’infortunio diventerebbe una preoccupazione secondaria per il club e per il centrocampista turco.