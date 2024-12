Calhanoglu, incisività devastante: in Inter-Como trova una cifra tonda!

L’Inter ringrazia Hakan Calhanoglu per l’ennesimo contributo e si gode i suoi importantissimi numeri. In Inter-Como il regista turco sblocca un altro traguardo.

ANCORA UN CONTRIBUTO – Marcus Thuram non è l’unico a risultare determinante in Inter-Como. C’è chi come lui riesce in ogni sfida a dare il proprio contributo, tanto da arrivare a collezionare numeri devastanti in termini di decisività. Il regista turco, partito titolare in cabina di regia nel match di San Siro, ieri sera è riuscito a rendersi ancora una volta protagonista. Suo, infatti, l’assist che fa alzare in volo più di tutti Carlos Augusto per l’1-0 che al 48′ porta in vantaggio l’Inter. Ancora una volta il centrocampista mette in campo tutte le sue qualità balistiche, battendo dalla bandierina un calcio d’angolo praticamente perfetto.

Calhanoglu, da Inter-Como un importante traguardo!

NUMERI STRABILIANTI – L’invito per Carlos Augusto in Inter-Como di certo non sorprende, visto che basta guardare indietro di una sola partita – quella contro la Lazio – per trovare un altro assist e un altro gol del turco. Il numero venti dell’Inter viaggia su numeri strabilianti, tanto da arrivare a un cifra tonda per quanto riguarda la partecipazione diretta ai gol. Quanto prodotto ieri sera a San Siro, infatti, fa toccare quota 150 a Calhanoglu, tra gol e assist, nel corso della propria carriera guardando a tutti e cinque i più grandi campionati europei. Un altro traguardo per il regista nerazzurro che è ormai entrato di diritto fra i migliori centrocampisti d’Europa, come lui stesso recentemente si è definito.