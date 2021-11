Calhanoglu in crescita e da fermo con l’Inter è tornato ad essere un cecchino – TS

Calhanoglu sta progressivamente crescendo con l’Inter, la sua partenza con i nerazzurri è la migliore della sua carriera italiana. Secondo TuttoSport può diventare sempre più decisivo per il gioco di Inzaghi.

IN CRESCITA – Calhanoglu ad oggi ha avuto un rendimento altalenante, ma è evidente che si sta ritagliando un ruolo importante e, andando ad analizzare le sue statistiche si nota come la partenza con l’Inter sia la migliore della sua carriera italiana: mai aveva segnato 3 gol nelle prime tredici giornate e, inoltre, dal dischetto in Serie A non ha mai sbagliato (due rigori su quattro li ha segnati con i nerazzurri). Tre gli assist messi a segno, tutti da calcio piazzato, il migliore insieme a Rovella. Insomma, Calhanoglu era un cecchino in Germania ed è tornato ad esserlo con l’Inter.

Fonte: TuttoSport