Calhanoglu, il problema è serio! Il turco punta il ritorno con il Benfica – TS

L’infortunio di Calhanoglu durante Croazia-Turchia sembra più grave del previsto. Il numero 20 ha già cerchiato in rosso una data sul calendario

PROBLEMA SERIO – Le prime analisi effettuate ad Hakan Calhanoglu in Turchia hanno evidenziato uno stiramento all’inguine. Il centrocampista nerazzurro, nella giornata di oggi, effettuerà altre visite mediche in accordo con i medici dell’Inter per valutare l’entità effettiva del problema. Il numero 20 vuole provare a esserci per la sfida del 19 aprile contro il Benfica a San Siro.

ROTAZIONI DA GESTIRE – Nel caso in cui l’infortunio di Calhanoglu si rivelasse serio, ecco che Inzaghi potrebbe avere qualche difficoltà nelle rotazioni, considerando anche il problema di Skriniar – che costringerà Darmian agli straordinari – e la squalifica di D’Ambrosio in campionato. Più tranquilla la situazione a sinistra, dove sia Dimarco che Gosens sono arruolabili.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino