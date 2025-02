Calhanoglu il caso dopo Fiorentina-Inter? Irriconoscibile – CdS

Hakan Calhanoglu sta mostrando una versione troppo brutta per essere vera in questo momento. In Fiorentina-Inter ha provocato un altro gol, l’analisi del Corriere dello Sport.

PRESTAZIONE – Hakan Calhanoglu ha trovato costanza, ma nelle prestazioni negative. Il turco ha giocato la sua seconda partita consecutiva da titolare e per la seconda volta ha deluso le aspettative. In Fiorentina-Inter è andato anche peggio rispetto al derby, perché è rimasto completamente spento. Dal 17′ al 69′ si è visto sovrastare da Rolando Mandragora e Richardson, che hanno seguito i suoi lenti passi in tutto il tempo in cui il giocatore è rimasto in campo. Simone Inzaghi difficilmente lo sostituisce quando sta bene, ma stavolta era impossibile lasciarlo nel rettangolo di gioco. Non solo era spento, in più si aggiunge ai danni la beffa. Calhanoglu ha anche perso la palla che ha dato il via al gol del 2-0 di Moise Kean. Proprio il gol che ha tagliato le gambe all’Inter regalando una facile vittoria alla Fiorentina.

PROSSIMA PARTITA – Lunedì l’Inter affronterà ancora la Fiorentina, poi avrà due settimane senza turni infrasettimanali per recuperare energie. Calhanoglu in questa versione non può comunque scendere in campo, due partite di fila insufficienti non lo rendono più il giocatore insostituibile che è stato fino a pochi mesi fa.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia