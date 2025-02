Calhanoglu, gol ed esultanza diversa in Inter-Lazio: c’è un motivo speciale!

Hakan Calhanoglu torna in gol dal dischetto in Inter-Lazio. Il regista turco mette in scena una particolarissima esultanza: c’è una spiegazione, ed è dolcissima.

NUOVA ESULTANZA – Niente mani alle orecchie per Hakan Calhanoglu dopo il rigore trasformato in Inter-Lazio. Questa volta, di fronte al boato dei tantissimi tifosi nerazzurri che hanno riempito San Siro in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia, il regista turco ha esibito una nuova e particolare esultanza. Al minuto 77′ del secondo tempo il centrocampista ha preso la sfera e l’ha posizionata sul dischetto: con la sua solita freddezza ha incrociato col destro, stregando completamente Christos Mandas. Portiere da una parte e pallone dall’altra, per il gol che raddoppia il vantaggio di Marko Arnautovic e regala definitivamente ai nerazzurri l’approdo alla semifinale di Coppa Italia. Ma, tornando al momento immediatamente successivo al rigore, cosa c’è dietro all’esultanza di Calhanoglu?

Cosa c’è dietro alla particolare esultanza di Calhanoglu in Inter-Lazio?

PROMESSA MANENUTA – La mano destra sulla bocca e quella sinistra ad indicare gli occhi. Non si era mai vista per Calhanoglu un’esultanza così, come quella mostrata al pubblico e alle telecamere presenti a San Siro per Inter-Lazio. Tutto è frutto di una promessa fatta a Mia, una piccola fan che di recente ha incontrato il suo idolo all’esterno di Appiano Gentile. Proprio in quell’occasione la bambina ha chiesto al centrocampista turco di dedicarle un gol, con un’esultanza specifica. Proprio quella, per l’appunto, vista in Inter-Lazio. Calhanoglu ha mantenuto la sua parola, dedicando alla piccola Mia un momento magico e certamente indimenticabile. Anche lei è stata protagonista del successo in Coppa Italia.