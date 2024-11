Calhanoglu, gli ultimi aggiornamenti. Fissati gli esami

Oggi Hakan Calhanoglu si farà vedere ad Appiano Gentile, ma non si allenerà con il resto dei compagni. Il riacutizzarsi del problema all’adduttore lo obbliga a fermarsi, Matteo Barzaghi dà un aggiornamento su X.

CONDIZIONE – Il problema all’adduttore della coscia sinistra lo tormenta da quasi un mese ormai. Dalla sosta di ottobre Hakan Calhanoglu non ha più raggiunto la condizione ideale per giocare al 100% sia con l’Inter che con la Turchia. Il centrocampista si è addirittura fermato dopo appena 12 minuti di partita contro la Roma e ha obbligato Simone Inzaghi ad utilizzare alternative come Nicolò Barella e Piotr Zielinski in cabina di regia.

Calhanoglu, il giorno degli esami

ESAME – Il ritorno di Kristjan Asllani rassicura sicuramente Inzaghi, che contro il Verona utilizzerà l’albanese nel suo ruolo naturale. L’ex Empoli ha recuperato dal problema al ginocchio e viene da 180 minuti giocati con la sua nazionale. Calhanoglu invece ha saltato l’impegno con il Montenegro e si è fermato ancora una volta. Oggi torna ad Appiano Gentile, ma non farà gli esami. Tutti gli accertamenti verranno realizzati domani dallo staff di Simone Inzaghi. L’allenatore attende l’esito per avere qualche informazione in più sulle condizioni del centrocampista. L’unica cosa sicura è che non ci sono lesioni.