Calhanoglu da gestire, il piano dell’Inter per le prossime 3 gare – CdS

Hakan Calhanoglu, elemento chiave del centrocampo dell’Inter, sarà da dosare per bene e gestirlo anche nel minutaggio. Simone Inzaghi e lo staff nerazzurro hanno già un piano ad hoc.

CUORE – L’Inter non può fare a meno di Calhanoglu. Ecco perché al rientro dagli impegni con la nazionale turca, il centrocampista ex Milan dovrà essere gestito e dosato per bene. Calhanoglu, insieme a Marcus Thuram e Lautaro Martinez, è colui che ha fatto più gol in nerazzurro in questa stagione (2). Elemento focale e cuore del gioco di Simone Inzaghi. Nei prossimi giorni sarà impegnato con la Turchia. Già domani sarà in campo contro Montenegro, mentre lunedì volerà in Islanda per affrontare la nazionale nordica. Dopodiché, presumibilmente già martedì, si ritroverà ad Appiano Gentile.

Calhanoglu-Inter, dosare per bene in vista del tour de force

DOSARE – Qui, l’Inter sta già pianificando una programmazione ad hoc per gestire al meglio Calhanoglu. Subito dopo la sosta, il club nerazzurro affronterà Roma, Young Boys e Juventus. Tre impegni non banali, fondamentali sia in ottica Champions League che campionato. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il turco giocherà da titolare contro Roma e Juventus, per tifare il fiato in mezzo durante la trasferta in Svizzera. Al suo posto, ci sarà l’albanese Krjstian Asllani.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia