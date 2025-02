Calhanoglu fattore… in negativo per l’Inter! I numeri del calo – CdS

Hakan Calhanoglu sta vivendo la sua peggior stagione da giocatore dell’Inter. I numeri sono in calo sotto tutti i punti di vista, gli infortuni rallentano i miglioramenti.

INFORTUNI – Un infortunio a ottobre, un altro in nazionale a novembre, la ricaduta ed infine l’altro stop di gennaio. Quattro problemi fisici in una stagione tormentata per Hakan Calhanoglu, che non ha conosciuto pace e non ha fatto vedere la miglior versione di se stesso. Il turco è opaco ed è stato chiaro anche da Torino, l’Inter ne paga le conseguenze e si sente orfana del suo regista più forte. O per lo meno di quello che dovrebbe essere il più forte, ma che in realtà quest’anno ancora non lo ha dimostrato.

DATI – I numeri sono tutti in calo: aveva il 57% dei duelli vinti e il 54% sulle seconde palle, ora è al 32% e al 31%. Anche le occasioni create e le palle recuperate sono al ribasso: da 1.9 a 0.5 e da 5.7 a 2.1. Gli infortuni infine hanno portato Calhanoglu ad essere appena il decimo giocatore più impiegato della rosa di Simone Inzaghi. Solo 1631 minuti giocati in tutte le competizioni per un giocatore dai grandi limiti negli ultimi mesi. Hakan avrà un’altra settimana per recuperare, riposerà in almeno una delle due gare tra Genoa e Lazio.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia