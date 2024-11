Calhanoglu, esami ok! No lesioni, l’Inter prepara un piano – CdS

Hakan Calhanoglu ha svolto la risonanza magnetica ieri e sono state escluse lesioni. Il calciatore rimarrà con la Turchia, l’Inter prepara un piano per averlo al meglio secondo il Corriere dello Sport.

CONDIZIONI – Hakan Calhanoglu ha avuto buone notizie dalla risonanza magnetica fatta nella giornata di ieri nel ritiro con la Turchia. Nonostante il centrocampista abbia accusato ancora problemi all’adduttore sinistro gli esami hanno escluso completamente lesioni. L’Inter non è comunque tranquilla per le condizioni del giocatore, che verrà sottoposto a nuovi accertamenti appena rientrerà a Milano. Ma quando accadrà? La domanda crea problemi, Vincenzo Montella lo tiene al suo fianco anche in conferenza stampa.

Calhanoglu, l’Inter si sta muovendo!

NO RISCHI! – Che Calhanoglu rimanga con la Turchia è una buona notizia perché è probabile che stia veramente bene. La stessa notizia però è negativa per Simone Inzaghi, perché Montella potrebbe anche utilizzarlo contro il Montenegro mettendo a rischio la sua condizione fisica. Un infortunio, un altro, per Calhanoglu sarebbe un disastro in casa Inter. Il club nerazzurro attende e si muove con la federazione turca cercando di imporre buonsenso e cauzione nei confronti del centrocampista. Nel caso in cui torni e non stia bene c’è già pronto il sostituto: Kristjan Asllani.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno