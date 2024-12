Calhanoglu eletto giocatore del mese di novembre dai tifosi dell’Inter

Calhanoglu è stato eletto dai tifosi dell’Inter come Pirelli Player of the Month per il mese di novembre, un riconoscimento che celebra le prestazioni straordinarie del numero 20 nerazzurro.

GIOCATORE DEL MESE – Hakan Calhanoglu è stato eletto dai tifosi dell’Inter come Pirelli Player of the Month per il mese di novembre, altri quattro erano i giocatori candidati: Federico Dimarco, Marcus Thuram e Yann Aurel Bisseck. Novembre è stato un mese intenso per l’Inter, con sfide cruciali che hanno messo alla prova la squadra di Simone Inzaghi. Nella gara di Champions League contro l’Arsenal, disputata a San Siro, Calhanoglu si è rivelato decisivo trasformando un calcio di rigore con estrema freddezza, regalando ai nerazzurri una vittoria fondamentale per il cammino europeo. Anche nella sfida di Serie A contro il Napoli, il turco ha lasciato il segno. Con un tiro da fuori area di straordinaria bellezza, ha siglato il gol del definitivo 1-1.

Calhanoglu, Player of the Month Pirelli