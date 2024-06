Calhanoglu e Leao, De Grandis non ha dubbi: «Solo uno è un perno!»

Calhanoglu e Leao si affrontano a Dortmund in Turchia-Portogallo, affascinante sfida valevole per la seconda giornata del Gruppo F di Euro 2024. De Grandis a Sky Sport ritiene che il centrocampista dell’Inter sia più importante di quanto non lo sia la stella del Milan

DAL DERBY A EURO 2024 – Hakan Calhanoglu e Rafa Leao, dal derby della stella del 22 aprile a Turchia-Portogallo di Euro 2024. Il centrocampista dell’Inter e l’esterno del Milan si sfidano a Dortmund per la testa del girone. Mentre Leao era in dubbio alla vigilia del match dopo le innumerevoli critiche ricevute in seguito alla sfida di esordio, nessun dubbio su Calhanoglu che è il perno anche della squadra di Vincenzo Montella nonché il capitano. Secondo Stefano De Grandis, nonostante siano due grandi calciatori, è Calhanoglu quello che può determinare di più.

Calhanoglu e Leao, De Grandis non ha dubbi: il turco sposta di più

PERNO – De Grandis è dunque sulla stessa lunghezza d’onda dello stesso Leao, che in conferenza stampa ieri ha lodato il centrocampista turco. Il giornalista ritiene che sia un perno anche per la Turchia: «Calhanoglu è più importante perché è diventato un perno. Se pensi che è stato inventato regista da Simone Inzaghi e adesso chiunque lo utilizza in quel ruolo perché è diventato davvero un uomo squadra».

SCELTE SBAGLIATE – E sulla stella del Milan afferma: «Leao è potenzialmente forte ma è divisivo al massimo, molti lo hanno bocciato dopo la prima partita perché ha fatto delle cose sbagliando come sempre alcune scelte. Ma è anche vero che nei primi venti minuti ha fatto azioni su azioni. È uno che dovrebbe ottimizzare le sue scelte».