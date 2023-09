Calhanoglu dipendenza, Asllani male: un’opzione se assente − CdS

L’Inter si scopre essere dipendente da Hakan Calhanoglu. Una sorta di Deja-vu, ma cambia il protagonista: non più Brozovic, ma il turco. Asllani deve crescere

DIPENDENZA − Una volta c’era l’Inter Brozovic dipendente, ora c’è quella Calhanoglu dipendente. Inzaghi lo ha scoperto mercoledì sera a San Sebastian, durante la partita contro la Real Sociedad. Per più di un’ora, la squadra è stata risucchiata dalla morsa basca non riuscendo praticamente mai a imbastire trame di gioco e non tenendo un pallone. Asllani, l’alternativa al turco, ha avuto notevoli difficoltà sia per la sua ancora poca esperienza in certi contesti che per l’evidente pallidità dei due soci veterani Mkhitaryan e Barella. L’alternativa a Calhanoglu, in forse con l’Empoli, potrebbe dunque diventare Mkhitaryan. L’armeno ha giocato uno spezzone di partita in cabina di regia proprio durante il pareggio dell’Anoeta.

Fonte: Corriere dello Sport −