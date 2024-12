Calhanoglu: «Dedichiamo i nostri premi a Bove. Sogno la Champions League»

Hakan Calhanoglu ha parlato al Gran Galà del Calcio 2024. Un commento su Edoardo Bove, un giudizio sulla stagione dell’Inter e un “sogno da realizzare” tra i temi trattati.

PENSIERO – Così Hakan Calhanoglu a Sky Sport sul malore accaduto a Edoardo Bove in Fiorentina-Inter: «Lo scudetto mi ha dato felicità. Sono contento anche di ricevere questo premio, ma quello che è successo ieri a Edo è stato molto difficile per noi, anche mentalmente. Siamo tutti con lui, la salute viene sempre prima. Noi come Inter dedichiamo questo premio a lui».

Calhanoglu sugli obiettivi dell’Inter

LO SCENARIO – Così Calhanoglu sui suoi propositi individuali e collettivi: «Noi vogliamo sempre vincere, essere in alto, sappiamo che non è facile ma ci proveremo. Siamo tutte lì, ci aspetta una grande partita contro il Bayer Leverkusen, ma in campionato siamo lì. Tutte le rivali in Italia sono pericolose, si sono rinforzate. Ma noi badiamo a noi stessi. Ho avuto due infortuni, è stata la prima volta per me. Questo problema è stato più lungo, ho recuperato poco. Ma sono contento di essere tornato, voglio essere in campo e giocare. Vogliamo essere protagonisti, per ora siamo lì ma manca ancora tanto. Il mio sogno è vincere la Champions League. Spero un giorno di realizzarlo».