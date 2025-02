Calhanoglu da ritrovare al top della forma! Test Juventus-Inter – CdS

Hakan Calhanoglu non è ancora recuperato pienamente dal quarto infortunio della sua stagione complicata. Il turco cerca la forma migliore già da Juventus-Inter per il Corriere dello Sport.

RECUPERI – Marcus Thuram e Marko Arnautovic sono i due nomi caldi in questi giorni ad Appiano Gentile prima di Juventus-Inter. Il francese ha avuto una contusione alla caviglia, mentre il compagno decisivo con la Fiorentina ha sentito nuovamente fastidio all’adduttore. Entrambi sono sulla via del recupero anche se con le dovute differenze. Thuram si allena ancora a parte per evitare ulteriori botte sul punto problematico, mentre Arnautovic già oggi farà la sessione con i compagni.

CONDIZIONE – Non sono però solo gli infortuni a tormentare Simone Inzaghi. La condizione di Hakan Calhanoglu non è delle migliori e preoccupa in vista del vecchio derby d’Italia. Nelle ultime tre gare il turco ha perso due palloni che hanno provocato gol avversari e ha deluso le aspettative. Solo nell’ultima a San Siro con la Fiorentina ha fatto rivedere qualcosa del suo repertorio, anche se a fine primo tempo è stato sostituito per un’ammonizione evitabile. Il regista deve assolutamente ritrovare e ritrovarsi in un momento così complicato per la squadra. Senza Calhanoglu al top della forma l’Inter perde tanto, anzi troppo.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno