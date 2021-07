Calhanoglu da domani a disposizione di Inzaghi. Atteso anche Eriksen? – CdS

Calhanoglu, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, da domani sarà a disposizione di Simone Inzaghi. Con lui anche Eriksen?

A DISPOSIZIONE – Calhanoglu da domani sarà a disposizione di Simone Inzaghi, che dopo aver conosciuto una parte della rosa, domani conoscerà anche il trequartista acquistato nel corso di questa sessione di mercato. Da ieri in gruppo anche Satriano. Eriksen è atteso anche in settimana, ma non è escluso – secondo il quotidiano romano -, che il suo sbarco a Milano per sostenere gli esami sia rimandato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

