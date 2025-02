Calhanoglu, condizioni preoccupanti. La soluzione di Inzaghi – TS

Hakan Calhanoglu non è al meglio e lo ha dimostrato nelle due partite giocate dal rientro in campo. Simone Inzaghi pensa ad una soluzione secondo Tuttosport.

INFORTUNI – Alcuni degli uomini chiave hanno tradito Simone Inzaghi in questa stagione, soprattutto nelle ultime due partite. Francesco Acerbi ha cominciato a pagare le noie dell’età che avanza ed è rimasto fuori dal rettangolo di gioco per diversi mesi. Assieme al difensore centrale preoccupano però anche le condizioni di Hakan Calhanoglu, che ha avuto tre infortuni muscolari. L’infortunio al polpaccio destro tra ottobre e novembre ha rallentato il recupero della forma del turco, che per forzare ha subito anche un altro problema all’adduttore destro.

RECUPERO – La fortuna non ha assistito Calhanoglu, che anche stavolta ha cercato di forzare i tempi per aiutare la sua Inter. Contro il Milan ha già ripreso il suo posto da titolare, peccato che le risposte siano state totalmente negative. Con la Fiorentina le sensazioni del derby si sono ripetute e il centrocampista ha perso la seconda palla di fila che ha provocato un gol avversario. Prima era raro accadesse, adesso nel giro di pochi giorni si sono visti i medesimi errori. Simone Inzaghi sta pensando ad una soluzione per riaverlo al meglio: farlo riposare lunedì per dargli dieci giorni di allenamento a pieno regime. L’obiettivo diventa quello di averlo al top della forma per la partita di Torino contro la Juventus.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino