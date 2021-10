Calhanoglu citato in tribunale: l’ex agente chiede tre milioni – Bild

Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo tedesco Bild, Hakan Calhanoglu è stato citato in tribunale dal suo ex agente Bektas Demirtas. Il centrocampista dell’Inter non avrebbe corrisposto allo stesso Demirtas alcune commissioni.

CAUSA IN TRIBUNALE – Problemi per Hakan Calhanoglu con il suo ex agente Bektas Demirtas. Quest’ultimo, infatti, ha richiesto poco più di tre milioni di euro al suo precedente assistito. Il motivo? Il centrocampista dell’Inter non avrebbe rispettato gli accordi presi con l’ex agente prima di licenziarlo. Calhanoglu avrebbe dovuto corrispondere a Demirtas 150.000 euro per il passaggio dal Karlsruhe all’Amburgo prima e 1.45 milioni di euro per il passaggio al Bayer Leverkusen poi. A questo l’ex agente avrebbe aggiunto il 19% di IVA oltre a un ulteriore milione di euro di danni. «Dopo undici anni di collaborazione, ora ci penserà il tribunale a risolvere la faccenda», ha chiosato Demirtas.