Calhanoglu chiude il cerchio! Ciao Milan, ora ritorna a casa − CdS

Calhanoglu ha tirato un bello schiaffo ai nemici del Milan e vola nella sua Turchia per giocarsi la finalissima di Champions League con la maglia dell’Inter. Il cerchio si è chiuso

SCACCO MATTO − Allo Scudetto del Milan, Hakan Calhanoglu aveva sofferto forse più degli altri. Non tanto per non averlo vinto con l’Inter al primo anno dopo il suo passaggio all’altra sponda di Milano, ma soprattutto per i cori e lo scherno dei suoi compagni nei suoi confronti. Ad un anno esatto la rivincita: Calhanoglu va Istanbul in finale di Champions League al discapito del Milan. Quattro derby stravinti in questo 2023, una coppa sbattuta in faccia e un euroderby che difficilmente si potrà dimenticare nei prossimi 20 anni. La rivincita di Calhanoglu è compiuta. Ora il 10 giugno lo aspetta la sua Turchia. All’Ataturk ci va da protagonista assoluto di questa Champions League: 8 partite su 11 disputate da titolare e rete decisiva contro il Barcellona nella fase a gironi. L’intuizione di Inzaghi ha fatto scacco matto.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia