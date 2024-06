Calhanoglu, Biasin certo: «Tutti sostituibili, ma alcuni meno sostituibili»

Calhanoglu fa impensierire i tifosi dell’Inter, dopo l’interesse concreto del Bayern Monaco. Fabrizio Biasin dice la sua sul regista turco.

POCO SOSTITUIBIILE – Nelle ultime ore ha preso banco il tema Hakan Calhanoglu. Il Bayern Monaco è infatti piombato sul regista dell’Inter, anche se ancora non è arrivata un’offerta ufficiale dalle parti di Viale della Liberazione. Il giornalista Fabrizio Biasin su Twitter ha detto la sua sulla situazione legata al turco: «Rinunceresti a Calhanoglu per una cifra importante?. Per quanto possa essere importante, credo che non basterebbe per trovare un’alternativa in grado di fare il suo lavoro nell’11 di Inzaghi. Tutti i giocatori sono sostituibili, ma alcuni sono meno sostituibili degli altri».

Calhanoglu perno dell’Inter: il Bayern Monaco lo segue

ROMPICAPO – L’Inter ha già fatto sapere al Bayern Monaco che Calhanoglu non è sul mercato. D’altronde, il club nerazzurro è consapevole delle potenzialità enormi del regista turco. Se economicamente sarebbe allettante una cifra superiore ai 40 milioni di euro, vista l’età anagrafica e dopo averlo preso a zero tre anni fa, tecnicamente l’Inter perderebbe tantissimo. Per caratteristiche Calhanoglu è un centrocampista centrale unico. Un numero dieci che gioca da vertice puro. Insomma, al mondo ce ne sono pochissimi se non nessuno con quell’identikit lì.