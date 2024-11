Calhanoglu avverte l’Inter: «Infortunio? Nulla di grave. Presa una scelta per la Turchia»

Attesissima la conferenza stampa di Hakan Calhanoglu dalla Turchia dopo le notizie sui suoi problemi fisici. Ecco le parole del centrocampista dell’Inter in cui spiega la sua situazione.

RINGRAZIAMENTI – Hakan Calhanoglu spiega ai tifosi di Turchia e Inter la sua condizione fisica e le intenzioni in vista delle prossime gare: «Innanzitutto vorrei ringraziare il nostro presidente dell’Inter Giuseppe Marotta per la comprensione che ha dimostrato. Dopo la partita contro il Galles l’Inter ha contattato direttamente me e il nostro allenatore. Ho deciso di rimanere qui con la Nazionale per non lasciare sola la squadra. Ma purtroppo domani non potrò scendere in campo».

Calhanoglu, il punto sull’infortunio e le previsioni sul rientro all’Inter

IL RIENTRO – Nella conferenza stampa alla vigilia di Montenegro-Turchia Hakan Calhanoglu continua: «Il vecchio infortunio si è ripresentato, ma fortunatamente non si tratta di nulla di grave. Non ho una lesione muscolare. Spero di poter tornare in campo contro il Verona. Contro il Galles abbiamo giocato bene, anche se non siamo riusciti a vincere. L’importante era non perdere, e ci siamo riusciti. Se tutto procede come previsto, tornerò a Milano con serenità e pronto a dare il massimo». Così Calhanoglu ha provato a rassicurare i tifosi dell’Inter.