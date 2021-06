Calhanoglu all’Inter (a zero) è più di un’idea per il dopo Eriksen – CdS

Calhanoglu all’Inter, nelle ultime ore sembrerebbe aver preso quota la clamorosa ipotesi per il dopo Eriksen. Anche il “Corriere dello Sport” questa mattina rilancia lanotizia sul trequartista turco.

IL “DISPETTO” – Calhanoglu non rinnoverà il suo contratto con il Milan, in scadenza il 30 giugno. Il motivo sta nel fatto che il club rossonero non avrebbe soddisfatto le sue richieste economiche. L’Inter ci pensa, soprattutto considerando il possibile addio di Christian Eriksen. Su di lui, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, ci sarebbe anche l’interesse dell’Al-Duhail, squadra di Doha, che arriverebbe a offrirgli 8 milioni netti a stagione. I nerazzurri non potrebbero permettersi certe cifre, soprattutto in questo momento. Se Eriksen non dovesse essere ceduto subito, l’assicurazione stipulata dalla Fifa contribuirebbe al pagamento di una bella fetta dell’ingaggio di Eriksen, e con Calhanoglu a zero l’Inter non graverebbe nel bilancio che il 30 giugno deve essere chiuso con almeno una cessione importante.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti