Calhanoglu, a breve gli accertamenti. L’obiettivo dell’Inter – SM

Hakan Calhanoglu oggi tornerà ad Appiano Gentile dopo esser rimasto con la Turchia in occasione della partita contro il Montenegro. Da Sport Mediaset i dettagli sulla giornata del turco.

SITUAZIONE – Hakan Calhanoglu ha deciso di rimanere con la Turchia nonostante l’infortunio subito sabato scorso con il Galles. Il giocatore ha voluto dare il suo supporto ai compagni per la partita importantissima contro il Montenegro, poi persa per 3-1. La Turchia dovrà fare così i playoff di UEFA Nations League a marzo per accedere alla Lega A. Oggi il centrocampista tornerà ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi e lo staff hanno preparato un piano per il suo recupero.

Calhanoglu, il piano per il recupero

RECUPERO – Calhanoglu prima di tutto dovrà fare dei controlli. Gli accertamenti saranno fondamentali per capire l’entità dell’infortunio. Lo staff della Turchia ha comunicato ai dottori dell’Inter che sono assolutamente escluse lesioni. Il calciatore potrebbe avere bisogno di poco tempo per recuperare definitivamente dal problema all’adduttore della coscia sinistra. Questo stesso problema lo ha patito a Roma allo Stadio Olimpico qualche settimana fa, ha saltato tre partite ed è rientrato con il Venezia. Adesso l’Inter vuole essere più cauta, con il Verona Calhanoglu rimarrà fuori. L’obiettivo è averlo a disposizione per la Champions League settimana prossima.