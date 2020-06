Calendario Seria A, programma e orari dalla 36a alla 38a giornata

La Lega Serie A ha comunicato gli orari previsti per le ultime tre giornate di campionato, il cui calendario sarà comunicato più avanti in base alle necessità di classifica. Di seguito, le finestre in cui si dovrebbe giocare. Qui il calendario completo dalla ventisettesima alla trentacinquesima giornata.

SERIE A – TRENTASEIESIMA GIORNATA

venerdì 24 luglio ore 21.45 (un eventuale anticipo)

sabato 25 luglio ore 17.15 (un anticipo)

sabato 25 luglio ore 19.30 (un anticipo)

sabato 25 luglio ore 21.45 (un anticipo)

domenica 26 luglio ore 17.15 (un anticipo)

domenica 26 luglio ore 19.30 (quattro o cinque gare)

domenica 26 luglio ore 21.45 (un posticipo)

lunedì 27 luglio ore 21.45 (un eventuale posticipo)

SERIE A – TRENTASETTESIMA GIORNATA

martedì 28 luglio ore 19.30 (fino a due anticipi)

martedì 28 luglio ore 21.45 (fino a due anticipi)

mercoledì 29 luglio ore 19.30 (fino a tre anticipi)

giovedì 30 luglio ore 19.30 (un posticipo)

giovedì 30 luglio ore 21.45 (1 posticipo)

SERIE A – TRENTOTTESIMA GIORNATA