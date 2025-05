Calendario Serie A 2025-26: ufficializzati giorno e orario presentazione

Il calendario della Serie A 2025-26 verrà ufficializzato durante il Festival della Serie A, che si terrà a Parma. Ecco il giorno e l’orario da segnare sull’agenda. Il comunicato qui sotto.

FESTIVAL – “La Lega Serie A, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, il Comune di Parma e Banca Ifis presenta la seconda edizione del “Festival della Serie A” – in programma dal 6 all’8 giugno 2025 nella città emiliana – per raccontare la bellezza e l’unicità del massimo Campionato di calcio italiano. L’iniziativa illustrata questa mattina nella Sala del Consiglio del Comune di Parma alla presenza del Sindaco della città Michele Guerra. Nonché del Coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia Romagna Giammaria Manghi, dell’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, dell’Assessore allo Sport del Comune di Parma Marco Bosi. E di Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis, sponsor dell’evento. Sarà inoltre l’occasione per presentare il calendario della prossima stagione di Serie A, ossia quella 2025-26.

La presentazione del calendario della Serie A 2025-26: giorno e orario!

ORARIO PRESENTAZIONE CALENDARIO – L’evento di apertura si terrà venerdì 6 giugno alle ore 10:00, e la giornata si concluderà alle 18.30 con il grande spettacolo della Presentazione del Calendario della Serie A Enilive 25/26 di scena nella suggestione del Teatro Regio”.