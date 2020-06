Calciomercato Serie A, definita anche la data della sessione invernale

Il Consiglio Federale della FIGC, dopo aver deliberato le date per la sessione estiva di calciomercato (QUI i dettagli) ha fornito le date della sessione invernale di calciomercato

MERCATO – Il Consiglio Federale della FIGC, dopo aver fornito le date della sessione estiva di calciomercato, ha stabilito i termini di tesseramento per la sessione invernale. Il calciomercato invernale, in Serie A, si aprirà il 4 gennaio ed avrà termine il 31 dello stesso mese. Il mercato invernale, quindi, non subisce sostanziali modifiche temporali.