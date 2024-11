Calciomercato Inter, per la difesa 4 nomi: c’è una doppia strategia

In ottica calciomercato, l’Inter tiene d’occhio quattro nomi. Si tratta di profili per rinfrescare la propria difesa. Dietro una doppia strategia.

STRATEGIA – Niccolò Ceccarini su Tmw aggiorna sui piani dell’Inter: «L’Inter è costantemente al lavoro per cogliere ogni opportunità che si possa presentare. Certamente con una base ben precisa, che è poi la linea della nuova proprietà: investimenti su giocatori in grado di aumentare il loro valore nel tempo. Con un occhio sempre alle occasioni a parametro zero. E la ricerca è già cominciata, soprattutto per quanto riguarda la difesa dove l’idea è quella di inserire almeno un altro profilo, considerato che De Vrij e Acerbi hanno il contratto in scadenza rispettivamente alla fine della stagione e nel giugno 2026. Dopo aver rinnovato Bisseck fino al 2029, i riflettori continuano ad essere puntati anche su Bertola dello Spezia ma non solo. In Italia ci sono anche altri due giocatori che piacciono».

Calciomercato Inter: i quattro nomi per la difesa tra Serie A e Bundesliga

NOMI – Poi Ceccarini annuncia 4 profili: «Il primo è Bijol, un obiettivo già di questa estate. La richiesta dell’Udinese ha poi frenato il tentativo ma l’ipotesi rimane concreta. L’altro è Hien, che l’Atalanta ha acquistato lo scorso gennaio dal Verona. Anche qui il discorso non è per niente semplice visto che a Bergamo sta facendo molto bene e che il club nerazzurro lo valuta tanto. Il giro d’orizzonte però non si ferma certo qui. L’Inter infatti è molto attiva anche a livello internazionale. Un altro difensore seguito è Tah del Leverkusen, che ha deciso di non prolungare con il club tedesco. A giugno sarà libero e per questo l’Inter è pronta ad inserirsi anche se la concorrenza non manca. Sempre in Germania l’Inter sta monitorando la situazione di Doekhi, olandese classe ‘98 dell’Union Berlin».