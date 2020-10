Calcagno (presidente AIC): “Protocollo garantisce la salute dei calciatori”

Umberto Calcagno AIC

Calcagno, presidente dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori) e consigliere della FIGC, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato del protocollo a tutela dei giocatori (e non solo) e ha espresso la sua opinione su Juventus-Napoli.

IL PROTOCOLLO – Umberto Calcagno, presidente dell’AIC, ha parlato del protocollo e della tutela dei giocatori: «Posizione calciatori in caso di bolla? Immaginare una bolla che parta oggi e finisca a maggio è improponibile. Se i numeri cambieranno abbiamo la responsabilità di farci trovare pronti. Protocollo? Non è scritto sulla pietra, ma la nostra responsabilità è farci trovare pronti difronte ad eventuali cambiamenti, ad oggi è l’unica modalità corretta per garantire la salute dei calciatori e per portare avanti la competizione. Poi ovviamente siamo legati ai numeri e bisognerà capire se la situazione cambierà in modo importante. Dichiarazioni Ministro Speranza? Non è corretta come impostazione, non si può mettere in concorrenza lo sport e la scuola. Sono 2 modi per sviluppare la personalità dei nostri figli».

SU JUVENTUS-NAPOLI – Calcagno dice la sua riguardo il match momentaneamente sospeso e in attesa di giudizio da parte del Giudice Sportivo: «Juve-Napoli? C’è un indagine in corso e non mi esprimo in merito, sono certo che nulla verrà lasciato al caso. Sono sereno su quello che verrà deciso».