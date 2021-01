Calcagno (AIC): «Serie A, i club sì che pagano gli stipendi. Nuovi tagli…»

Umberto Calcagno AIC

Calcagno, presidente dell’AIC, è intervenuto in collegamento durante la presentazione dell’album Calciatori Panini. Dopo le voci degli ultimi giorni su presunti mancati pagamenti degli stipendi da parte dei club di Serie A, Inter inclusa, ha voluto specificare.

NESSUN PROBLEMA – Umberto Calcagno, presidente dell’AIC, respinge le voci su problemi relativi alle società di Serie A: «Le squadre stanno continuando a pagare gli stipendi. Nuovi tagli? Non sono previsti generalizzati, proprio perché le situazioni sono le più disparate. Anche all’interno delle stesse squadre. La nostra disponibilità continuerà a esserci, ma non sarà generalizzata né uguale per tutti perché non sarebbe giusto».