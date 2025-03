Calvarese: «Massa gestisce bene il nervosismo. Gol Lautaro? Decisione di campo»

L’ex arbitro di Serie A, Gianpaolo Calvarese, ha commentato la prestazione dell’arbitro Massa dopo il 2- dell’Inter in casa dell’Atalanta. Queste le parole riportato su Tuttosport.

GESTIONE – Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di calcio e oggi opinionista sportivo, nel corso del suo intervento al VAR su Tuttosport, ha commentato la gestione dell’arbitro Massa nel corso della partita di ieri sera tra Atalanta e Inter. Queste le sue parole sulla colonna del quotidiano: «Dopo aver diretto al Parco dei Principi l’andata di Champions League tra Psg e Liverpool, Davide Massa torna a dirigere un big match in Serie A. Al Gewiss Stadium riesce a gestire il nervosismo generale con la sua esperienza. Gli episodi principali si verificano nella ripresa (in cui il gioco viene interrotto per più di 6 minuti per consentire le cure a un tifoso). Un gol di Lautaro sullo 0-1 viene annullato per una precedente spallata dello stesso Lautaro – che si disinteressa del pallone – a Djimsiti. Il fallo ci può stare, anche se i dubbi rimangono: si tratta di una decisione da campo. Poi le tre espulsioni. Prima quella di Ederson, che protesta platealmente con l’arbitro e poi lo applaude ironicamente, beccandosi due cartellini gialli nel giro di pochi secondi. Dunque Gasperini, che protesta in panchina, e Bastoni, che da ammonito – e avendo rischiato poco prima – stende Maldini».