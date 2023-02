Calamai: «Lukaku può cambiare l’Inter. Per me non c’era dubbio ieri che…»

Luca Calamai ha parlato di Romelu Lukaku, attaccante belga che ieri sera ha deciso a San Siro il match di Champions League tra Inter e Porto.

SCINTILLA – Queste le parole da parte di Luca Calamai nel corso de L’Editoriale su TMW Radio riguardo Romelu Lukaku, autore del gol decisivo in Champions League ieri sera tra Inter e Porto</strong>. «Si sta rivedendo la migliore versione dell’attaccante belga? Lunedì avevo parlato di Lukaku e sembrava un’osservazione un po’ stonata. Gli attaccanti vivono di stati d’animo, quel gol con l’Udinese dopo non so quanto tempo con il rigore ricalciato vuol dire che è cambiato qualcosa. Quando ci sono queste storie, per me l’attaccante non deve più uscire dal campo. Deve giocare perché è uscito da un incubo, per me nelle prossime partite farà grandi cose. Basta una scintilla a un attaccante per fare la differenza. Lukaku può cambiare l’Inter, ha una fisicità che gli altri attaccanti non hanno. Inzaghi deve cogliere il momento, per me non c’era dubbio ieri che fosse il momento di Lukaku».