Calamai: «Benfica-Inter, Inzaghi bravo. Ha preparato gara perfetta»

Luca Calamai ha parlato del rendimento delle squadre italiane in Champions League (e non solo) e di Simone Inzaghi in Benfica-Inter.

RENDIMENTO – Queste le parole di Luca Calamai sul rendimento delle squadre italiane in Champions League (e non solo). «Perché abbiamo la sensazione che il nostro campionato sia di livello scadente e poi otteniamo questi risultati? È il livello del calcio europeo che sta calando e quindi non solo noi siamo modesti? Questo è lo strano e il bello del calcio perché è difficile trovare risposta, però sicuramente il calcio italiano sta ottenendo risultati importanti. Quando ci confrontiamo anche con le squadre inglesi tutta questa differenza non si vede, loro spendono molto di più ma i risultati dicono che il calcio italiano è competitivo. Noi in Italia riusciamo ad ottimizzare, si è visto per esempio in Braga-Fiorentina. Il Braga si sta giocando un posto in Champions in Portogallo, la Fiorentina va lì e vince 4-0. Si è visto chiaramente che l’allenatore non ha studiato l’avversario perché si è consegnato alla Fiorentina, noi invece studiamo ogni singolo dettaglio. Noi ci mettiamo la strategia e l’umiltà e questo pesa. Inzaghi è stato molto bravo, ha preparato una partita perfetta con il Benfica».