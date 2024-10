Calafiori, infortunio meno grave del previsto: recupera per Inter-Arsenal? Le sue condizioni

Calafiori ha subito un infortunio al ginocchio durante la sfida di Champions League tra Arsenal e Shakhtar Donetsk, giocata martedì scorso. La dinamica dell’infortunio ha subito fatto temere il peggio, ma fortunatamente per lui non dovrebbe essere un grosso problema. Riuscirà a recuperare in tempo dunque per Inter-Arsenal?

MENO DEL PREVISTO – Riccardo Calafiori è stato costretto a lasciare il campo al 72′ di Arsenal-Shakhtar Donetsk a causa di un problema al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La dinamica dell’infortunio ha subito fatto temere il peggio, con la preoccupazione che potesse trattarsi di una lesione grave, come la rottura del legamento crociato. le notizie più recenti hanno portato un certo sollievo sia all’Arsenal che alla Nazionale italiana, di cui Calafiori è uno dei prospetti più interessanti. Secondo quanto trapela, l’infortunio sarebbe meno grave di quanto inizialmente ipotizzato. Anche se il giocatore dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti per chiarire completamente l’entità del danno. Sembra che sia stata scongiurata la prospettiva di un lungo stop.

Calafiori recupera in tempo per Inter-Arsenal? Cosa filtra

DOPO L’INFORTUNIO – L’incertezza resta sul suo ritorno in campo per la prossima sfida di Champions League contro l’Inter, in programma il 6 novembre a San Siro. Questa partita rappresenta un appuntamento cruciale per entrambe le squadre nella fase a gironi. La presenza di Calafiori è attualmente in dubbio, ma se gli accertamenti confermassero un problema meno grave, non è escluso che il giocatore possa tornare a disposizione a “breve”. Per il momento, Arsenal e Nazionale tirano un sospiro di sollievo, in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del giovane difensore.