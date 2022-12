Calabria: «Napoli forte ma alla ripresi diversi scontri diretti! Milan resta in corsa»

Davide Calabria in un’intervista rilasciata su Sky Sport parla della lotta scudetto in Serie A sottolineando la forza del Napoli, ma anche le sfide che avrà alla ripresa del campionato (come quella contro l’Inter il 4 gennaio).

FONDAMENTALE ALLA RIPRESA – Calabria esprime una sua opinione sul Napoli e la lotta scudetto: «Non mi aspettavo un Napoli così forte, sta facendo un campionato incredibile. Sarà fondamentale il campionato alla ripresa anche perché hanno molto scontri diretti (tra questi anche quello con l’Inter, ndr), ma il nostro obiettivo rimane sempre quello di vincere. Siamo una squadra forte e abbiamo già dimostrato di saper portare a casa lo scudetto. Quest’anno sarà più difficile perché ci sono più squadre nella corsa».