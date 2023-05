Calabria: «Milan, c’è il sogno di vincere la Champions League!»

Davide Calabria, intervistato dal quotidiano spagnolo AS, ha parlato ovviamente dell’Euroderby tra Milan e Inter che andrà in scena per la Champions League (vedi articolo). Tutto si giocherà tra andata e ritorno nella fase della semifinale. E Calabria non ha nascosto il sogno rossonero.

SOGNO − Davide Calabria, capitano del Milan, ha parlato al quotidiano spagnolo AS dell’Euroderby di Champions League tra Inter e Milan per la fase della semifinale: «Ogni derby porta una pressione enorme e giocarlo in Europa è un’occasione unica. È qualcosa che andrà oltre il calcio, ma quello che amo è che c’è rivalità e, allo stesso tempo, enorme rispetto tra le due entità. Non vedo l’ora di viverlo. La Champions League ti toglie tante energie e se non hai tutti a disposizione il logoramento fisico è enorme. Detto questo, anche noi giocatori abbiamo una responsabilità. Dobbiamo giocare le partite di campionato come se fossero in Champions League. Chi vorrei in finale tra Real Madrid e Manchester City? Con un derby davanti, per me è difficile rispondere. Anche se il sogno di vincere la Champions League è nelle nostre teste. È così per chiunque: gioco a calcio perché voglio vincere dei trofei. I giocatori di Inter, Madrid e City la penseranno allo stesso modo, ma dobbiamo essere tutti concentrati sulle semifinali».